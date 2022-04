Já se sabe o que provocou a morte de médico durante passeio em fazenda

O médico Wilker Sabino Campos da Silva, de 32 anos, morreu por afogamento. A conclusão foi obtida após o exame realizado pela Polícia Científica de Anápolis.

Wilker estava nadando em um lago quando submergiu. Havia a hipótese de que ele teria sido vítima de um mau súbito, entretanto a possibilidade foi descartada no laudo.

A morte ocorreu na tarde do dia 1º de abril, na Fazenda Santa Branca, na zona rural de Terezópolis de Goiás.

Na ocasião, o médico estava passeando no local com uma prima. A tragédia ocorreu após ele dizer a parente que iria nadar, pois estava com muito calor.

Ele chegou a ser levado para um hospital em Terezópolis, mas apesar das tentativas por parte da equipe médica, a reanimação não foi possível.