Três pessoas morrem em acidente gravíssimo com carreta e Hilux, na BR-020

Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira (07) e resultou na morte de três pessoas, no km 14 da BR-020, nas proximidades do município de Formosa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta estava seguindo no sentido Nordeste quando teria sido fechada por um carro, que não parou no local e fugiu.

Como a pista estava molhada, um “L” se formou entre a cabine e carroceria. Uma Hilux que vinha no sentido contrário não conseguiu frear a tempo e colidiu com a carroceria.

Dentro da caminhonete estava um homem, a esposa dele e uma outra mulher. Todos os três tiveram o óbito confirmado.

Já o condutor do veículo de grande porte não teve o estado de saúde divulgado.

O caso agora deverá ser investigado pela Polícia Civil.