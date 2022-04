Triunfo Concebra anuncia interdição na BR-153 durante o final de semana

Começa neste sábado (09), a interdição da BR-153 no km 508, localizado no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia.

O local está passando por constantes reparos desde que uma cratera se abriu após uma chuva forte na região, em dezembro de 2021.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável por estre trecho da rodovia, os serviços estão previstos para serem realizados das 07h às 18h até o próximo domingo (10).

A empresa afirma que a paralisação acontece devido ao lançamento de 12 vigas que compõem a ponte que está em construção sob o Ribeirão Santo Antônio.

A previsão é de que sejam lançadas seis vigas no primeiro dia e as demais no dia seguinte.

Segundo a Triunfo Concebra, as atividades foram programadas para o final de semana no intuito de causar um menor impacto aos usuários em função da quantidade reduzida de veículos em circulação durante os dias.

No entanto, para os motoristas que passarem pelo local, a empresa informa que no intervalo de cada lançamento, o tráfego será liberado aos motoristas, mas todos devem respeitar as sinalizações, limites de velocidade e os desvios durante os horários.

Equipes de tráfego da concessionária estarão no local para orientar os condutores e apoiar na sinalização. Toda a atividade terá o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal.