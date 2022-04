Diariamente usamos diversos objetos em nossa casa, na rua ou no trabalho. E às vezes, estamos tão acostumados com aquilo que não fazemos ideia que é possível fazer muito mais. Por exemplo, sabe para que serve as teclas F e J no teclado? Ou qual a função dos furos na lateral do All Star? Hoje você vai conhecer as coisas que você já usou na vida, mas não sabe para que serve!

6 coisas que você já usou na vida, mas não sabe para que serve:

1. Furinho ao lado da câmera do Iphone

Se você é usuário desse smartphone já deve ter notado os furinhos ao lado da câmera, na parte traseira do celular. Esse misterioso buraquinho é um microfone, que ajuda o aparelho a reconhecer a fonte de som de diversos ângulos e possibilita maior cobertura e clareza do áudio.

2. As teclas F e J do teclado

Caso esteja na frente do computador ou do notebook, passe o dedo em cima das teclas F e J. Sentiu? Esses botões possuem marcações em alto relevo, uma certa saliência para servir de referência para encontrar o resto das letras sem precisar olhar para as teclas.

3. Bolsinhos das calças jeans

Muita gente considera inútil esses bolsinhos menores nas calças jeans. Mas saiba que eles foram inventados no passado para guardar relógio de bolso. Mas como esse aparelho entrou em desuso, hoje pode-se usar esse compartimento para guardar moedas.

4. Buracos na lateral do All Star

Não, esses furos não são para ventilar os pés! A clássica marca de tênis inventou esses buracos para encaixe para os cadarços. Podemos então ajustar ou sustentar o pé com menos atrito no calcanhar.

5. Buraco na colher do McFlurry

Essa misteriosa colher em formato retangular e oca foi feita assim para ser encaixada na máquina rotatória de sorvetes. Assim, permitindo misturar todos os ingredientes do seu sorvete.

6. Colher de espaguete

Por último, sabe a colher de espaguete que estamos acostumados a usar? Bom, muito além de ser um pegador, esse furo que há no meio ajuda a medir as porções de alimento. Incrível, né?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!