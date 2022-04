Quem não está com saudade do ensino médio, não é mesmo? Afinal, essa época marca nossas vidas, é um grande momento de transição, conhecimento e crescimento. No geral, é exatamente o momento em que deixamos de ser crianças para ingressarmos na vida adulta. Foi pensando nisso, que hoje vamos dedicar esse texto a você que ainda não terminou essa parte da escola, e para você que já terminou, vai se identificar. Por isso, veja as coisas que todo mundo deve fazer antes de sair do ensino médio!

6 coisas que todo mundo deveria fazer antes de sair do ensino médio:

1. Participar da formatura

Primeiramente, você jovem, entenda de uma vez por todas: a festa de formatura do ensino médio é única na vida inteira. Logo, é a única chance que você tem de aproveitar ao máximo um último contato com seus amigos. Inclusive, muitos adultos se arrependem de não terem participado.

2. Fazer amizade com seus professores

Em seguida, outra coisa que você precisa saber é que na faculdade nenhum professor vai ser seu amigo. Por isso, aproveite enquanto ainda está na escola para se aproximar de seus professores. Além disso, permita que eles te ajudem a evoluir e dar conselhos sobre sua carreira.

3. Tirar bastante fotos e vídeos

Essa é muito importante. Afinal, existe melhor maneira de sempre poder relembrar dos velhos amigos do que se não uma coleção de registros? Assim, curta bastante com seus colegas e tire muitas selfies!

4. Dar valor nas amizades

Muitos têm a impressão de que quando acaba a escola, os amigos ficam para trás também. Todavia, você pode estar enganado. Normalmente, muita gente carrega os amigos da época do ensino médio para a vida inteira. Portanto, não desperdice esses amigos.

5. Encontrar com seus amigos fora dos muros do colégio

Sim, adolescente adora uma festinha. Porém, muita gente curtiu essa fase com amigos de fora da escola. Por isso, aproveite enquanto ainda está nela e chame seus amigos para reunirem, fazerem um lanche e até uma festinha, isso é muito importante!

6. Participar dos campeonatos

Por fim, enquanto estiver, não só no ensino médio, mas no fundamental também, faça parte dos campeonatos de esportes, feiras e muito mais, não perca nada! Afinal, essa fase vai passar e você pode se arrepender.

