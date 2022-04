Precisamos sempre ficar atentos a quem colocamos em nossa vida e quem deixamos entrar em nosso íntimo eu. Isso porque, muitas pessoas agem de má fé e trazem negatividade, inveja e regressão para nosso sucesso. Por isso, veja os tipos de pessoas que você jamais deve deixar entrar na sua vida.

6 tipos de pessoas que você jamais deve deixar entrar na sua vida:

1. Os parentes cara-de-pau

Parente é difícil de lidar, porque é um vínculo para o resto da vida. Mas se você tem um primo e cunhado cara-de-pau que vive te pedindo favor, mas não faz nada para retribuir, é hora de se afastar! Não deixe essa pessoa entrar em sua vida, no geral, ela nunca vai retribuir tudo que você faz por ela.

2. As más-línguas

Aqui vem mais um tipo de pessoa que você jamais deve deixar entrar na sua vida! Sabe aquele seu conhecido que só sabe falar da vida e dos problemas dos outros, pois bem, certamente, ele deve falar de você para os outros também. Abra o olho!

3. O namorado vitimista

Existe um tipo de pessoa que quando estão em uma briga, só sabem assumir o papel de vítima. É diretamente sobre essas pessoas que você jamais deve deixar entrar na sua vida. Esse vitimismo pode afetar diretamente suas emoções, te trazendo para baixo.

4. O colega com más intenções

Se você tem um conhecido que age por vingança ou com más intenções sobre você ou pessoas próximas, afasta-se radicalmente dessas pessoas. Com toda certeza esse colega não fica feliz com a sua felicidade, tampouco quer te ver assim.

5. O chefe manipulador

Não estamos nos referindo apenas ao seu chefe, mas nesse caso, saiba quando é a hora de cair fora do trabalho. Isso porque, por mais que seu chefe demonstre gostar de você, no fundo ele pode usar tudo que sabe contra você. Por isso, não permita esse tipo de gente na sua vida, nem no trabalho.

6. O crush platônico e narcisista

Por último, se você tem uma paquera em que você está sempre disponível e esperando por ele, reveja seu interesse. Esse tipo de pessoa, no geral, é muito egoísta e narcisista, ela não quer pensar em você, nem em seus sentimentos.

