Câmeras flagram ação que terminou com homem morto por esfaqueamento

As câmeras de segurança de um supermercado no Residencial Goiânia, em Abadia de Goiás, flagraram o momento em que um homem foi esfaqueado na tarde deste sábado (09).

O vídeo mostra o rapaz sem camisa entrando a pé no estabelecimento e, logo após, outros quatro homens descem de um carro preto a vão em direção a ele e depois fogem.

Conforme apurou o Portal 6, o dono do local relatou que um dos homens do veículo golpeou o cliente com uma faca na região do abdômen enquanto ele saída do supermercado.

A vítima caiu alguns metros à frente do estabelecimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para o socorro, mas nada pôde fazer além de atestar o óbito.

Quando o Instituto Médico Legal (IML) chegou para realizar a retirado do corpo, identificaram que ele estava com uma tornozeleira eletrônico e, com isso, conseguiram identificar a vítima.

As equipes da 01ª Companhia Independente da Polícia Militar de Guapó estão em busca dos agressores, que possivelmente estavam em um Ford Fiesta Sedan.

Confira o vídeo: