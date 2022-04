Uma nova forma de fazer depósito chegou para os brasileiros. Se trata do PIX parcelado, um modalidade de parcelamento que funciona como um modelo de crédito.

Com essa novidade, a pessoa pode fazer compras parceladas com mais facilidade e reduzir a dependência do cartão de crédito.

Sendo assim, confira como funciona o pagamento do PIX parcelado e descubra como fazer o parcelamento de uma forma rápida e simples!

Descubra como fazer PIX parcelado de um jeito fácil e rápido

Em primeiro lugar, a modalidade permite que clientes de bancos e fintechs possam contrair crédito para transferências e pagamentos parcelados em 12 a 24 vezes, com juros.

Vale destacar que as primeiras iniciativas nesse sentido foram apresentadas pela fintech Mercado Pago e pelo Banco Santander.

Dessa forma, cada uma das empresas oferece taxas de juros diferentes. Na fintech, o juros é oferecido a partir de 2,5% ao mês. Já no banco, a taxa aplicada é de 2,09%

Além de terem taxas de juro mais vantajosas do que os cartões de crédito tradicionais, o pagamento parcelado pelo PIX é uma modalidade muito prática de depósito.

Isso porque ele é feito de forma totalmente digital. Veja a seguir como é o procedimento adotado em cada um dos empreendimentos financeiros.

Como fazer o PIX parcelado

Mercado Pago

No Mercado Pago, os clientes podem parcelar o Pix em até 12 vezes, desde que ele já tenha uma linha de empréstimo pessoal aprovada no Mercado Pago.

Dessa forma, a ferramenta está disponível para compras ou transferências a partir de R$ 15. O valor máximo varia de acordo com o limite de empréstimo pessoal aprovado pela empresa.

A modalidade vale para transferências feitas a partir do QR Code para qualquer instituição financeira.

Assim, próximo das datas de pagamento, o aplicativo da empresa envia uma série de alertas lembrando o cliente do pagamento da parcela.

Ela pode ser paga por meio de boleto, dinheiro em conta e até mesmo transferência via Pix.

Contudo, não é oferecida a possibilidade de colocar a quitação do crédito contraído em débito automático.

A escolha pelo parcelamento pode ser feita no aplicativo do Mercado Pago. Basta escanear o QR Code do pagamento ou transação.

Depois, o cliente pode escolher a modalidade de contração de crédito usada para o pagamento, onde pode optar pelo formato de PIX.

Santander

Por sua vez, os clientes com conta neste banco podem optar pelo parcelamento de transferências Pix a partir de R$ 100.

Assim como no Mercado Pago, o limite é definido pelas condições pré-aprovadas com base nas informações financeiras.

Dessa forma, o valor pode ser parcelado em até 24 vezes com juros a partir de 2,09% ao mês.

Além disso, o cliente só começa a pagar as parcelas 59 dias a partir da data em que optou pela modalidade de pagamento. O valor será debitado automaticamente da conta corrente do usuário.

O serviço pode ser utilizado por pessoas físicas, e os valores podem ser transferidos para contas de pessoas físicas e jurídicas.

Para optar pela modalidade de pagamento, o usuário deve acessar o aplicativo do Santander e selecionar o pagamento ou transferência que deseja efetuar.

Dessa forma, o sistema do aplicativo vai mapear as oportunidades e apresentar a melhor delas ao cliente.

Além disso, o app também pode ser utilizado para alterar o prazo de pagamento das parcelas e ativar o seguro, em caso de não conseguir arcar com as prestações do Pix.

Ainda pela ferramenta do Santander, é possível acessar os comprovantes do Pix e do crédito parcelado.

