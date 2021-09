6 cartões de crédito de fácil aprovação que dão limite bom

Precisa de crédito e busca um cartão de crédito fácil de aprovar? Então, veja no nosso guia as melhores opções de cartões de crédito de fácil aprovação. E o melhor de tudo: possuem um limite bom e dá pra fazer tudo pelo celular. Vamos lá!

Vale lembrar que nossa lista possui ótimos cartões que contam com processos simples e rápidos de aprovação. Para completar, muitos deles ainda contam com benefícios como anuidade zero, benefícios em parceiros, cartões internacionais e muito mais.

Quais cartões de crédito de fácil aprovação?

Santander SX

Começamos nossa lista com o então conhecido como antigo Santander Free. Basicamente, o cartão SX é uma excelente opção para quem busca um cartão internacional, com programa de pontos e descontos exclusivos em parceiros.

Por fim, esse cartão conta com a possibilidade de anuidade grátis a partir de 100 reais mensais. Além disso, você pode também zerar a anuidade ao manter o CPF e celular como chave PIX cadastrados no Santander.

Nubank

Não íamos deixar o roxinho de fora dessa lista! Vamos ser sinceros, esse cartão definitivamente veio para revolucionar o mercado ao trazer o benefício de zero anuidade para sempre, mesmo quando era quase impossível não pagar taxa em qualquer outra opção.

Com um aplicativo super intuitivo e simples de usar, o cartão Nubank é uma ótima opção para quem busca uma aprovação fácil e rápida. Assim, muitas vezes, o Nubank aprova limites a partir de 50 reais. Mesmo sendo baixo, vale a pena ir utilizando e vendo o seu crédito ir subindo pouco a pouco.

Cartão Banco PAN

Afora trouxemos o Banco PAN! Basicamente ele é uma instituição que conta com diversos cartões de crédito zero anuidade, inclusive cartões Platinum. Logo, você pode utilizar o aplicativo para controlar as faturas e ajustar o limite de crédito. Aliás, esta é uma ótima opção de cartão de crédito pela internet que aprova mais fácil e de acordo com o seu perfil.

Cartão de crédito Next

Apresentamos a vocês essa criação do Bradesco para concorrer com outras carteiras digitais. Em resumo, a Next tem um cartão sem anuidade para os clientes de sua conta digital gratuita. Assim, o verdinho, emitido na bandeira Visa, oferece ainda descontos em instituições de educação, cinemas, lojas online, restaurantes e em eventos culturais. Tem ainda R$ 120 de desconto na Uber por ano.

Cartão de crédito Inter

Sem anuidade e emitido na bandeira Mastercard Gold, o Banco Inter oferece cashback de 0,25% em todas as compras. Além disso, investindo no CDB Mais Limite de Crédito. Assim, você tem sua aplicação automaticamente convertida em limite para o seu cartão de crédito, deixando o dinheiro rendendo mais do que a poupança.

Cartão de Crédito OuroCard Fácil

Por fim, trouxemos o Ourocard Fácil! Basicamente, ele é ideal para as pessoas que buscam segurança e tranquilidade para realizar suas compras, seja no Brasil ou até no exterior, isso tudo livre de anuidade. Mas, para ser isento da anuidade é necessário juntar 100 reais em compras ao mês através da função de crédito.