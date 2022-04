Domingo (10) tem concerto no Parque Ipiranga com entrada gratuita

O Teatro de Arena do Parque Ambiental Ipiranga recebe neste domingo (10), às 16h, o projeto “Música no Parque”, que leva para a população música boa em contato com a natureza.

O público poderá participar gratuitamente do evento, que terá apresentações da Orquestra Jovem, Coro Sinfônico e da Orquestra Experimental de Anápolis (OEA), que fará seu primeiro concerto.

“A ideia é difundir a música orquestrada na cidade e no estado, como também experimentar um repertório além do clássico”, afirma o maestro Andreyw Antônio Batista.

Serão noventa músicos de diversos estilos se apresentando nesta edição do programa, sendo que alguns deles se apresentam pela primeira vez devido terem sido selecionados durante a pandemia da Covid-19.

Segundo Andreyw, esses instrumentistas estão em fase de estágio de formação, mas sairão prontos para grandes orquestras e experiências internacionais.