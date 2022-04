Profissionais da saúde de diversas áreas podem se inscrever para trabalhar nas unidades especializadas de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis realizará na próxima terça-feira (12) o credenciamento para contratação de profissionais de diversas áreas para a rede especializada de saúde do município.

As oportunidades são para educação física, nutrição, psicologia, assistência social e outras 26 especialidades médicas e trabalhadores da saúde em várias categorias.

Os credenciados vão atuar no Cais Mulher, Unidade de Saúde Ilion Fleury do Bairro Jundiaí, Hospital-Dia do Idoso e no Ambulatório de Especialidades Médicas.

Também no Centro de Reabilitação e Fisioterapia (Crefa), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e Regulação Municipal.

A documentação necessária está descrita no edital e deve ser entregue pessoalmente, das 9h às 16h, na Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Professor Roberto Mange, nº 152, Vila Santana.

O resultado preliminar dos habilitados será divulgado no mesmo dia e o prazo para recursos é de 13 a 25 de abril.

O resultado definitivo será publicado no dia 27 de abril junto com a convocação, no Diário Oficial do Município.

Conforme a publicação, a validade será de 12 meses, a contar da data de sua publicação e poderá ser prorrogado por igual período, a critério do Município de Anápolis.