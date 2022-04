Saiba como trocar e comprar ingressos para a Expoana 2022

Marcada para ocorrer entre os dias 28 de abril e 8 de maio, a Expoana, tradicional evento de Anápolis, vem deixando muitos anapolinos ansiosos.

Porém, muitos ainda não sabem como fazer para trocar os alimentos ou comprar os ingressos para entrar e aproveitar os shows.

Ao Portal 6, o empresário Werlan Moura, responsável pela Nobel, explicou que os “valores” da entrada serão diferentes para cada dia de show.

Para participar do primeiro dia de shows, cuja atração principal é a dupla Mato Grosso e Mathias, a entrada será 1 kg de alimento não perecível, com troca exclusivamente na portaria do evento.

No segundo dia, comandado pelos sertanejos Guilherme e Benuto, o ingresso também será a doação de 1 kg de alimento, na entrada do parque.

Tendo o cantor Leonardo como grande atração, a entrada no terceiro dia será com a doação de 2 kg de alimento não perecível.

Já para o show mais aguardado do evento, o encerramento com a dupla Bruno e Marrone, os ingressos serão no valor de R$ 50 mais 1 kg de alimento. Para esse especificamente, as vendas já estão liberadas nos pontos Nobel: Cowboy Shopp, Lojas Visótica e Vegas Restaurante.