Criança para viatura e policiais flagram mulher matando brutalmente o companheiro

Um homicídio brutal ocorreu na manhã deste domingo (10), na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que, cansada de ser ameaçada pelo companheiro, uma mulher de 29 anos criou uma armadilha para cometer o crime.

Toda a situação foi presenciada por uma criança que, ao ver o ataque, saiu na rua e teve a sorte de ver e conseguir parar uma viatura da Polícia Militar que estava passando.

Quando entraram na residência, os policiais encontraram a mulher dando golpes de faca no homem, que tem 36 anos, e batendo a cabeça dele com muita força no chão.

Para cometer o crime, a mulher criou uma armadilha. Ela o convidou para beber e, após ambos ficarem alcoolizados, eles entraram em luta corporal, momento em que a mulher o derrubou no chão.

Ao receber voz de prisão, a assassina contou para os militares que havia chamado a vítima para beber com o intuito de cometer o crime. Ela também se disse cansada de ser ameaçada e agredida pelo rapaz.