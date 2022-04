Forte chuva causou deslizamentos em tradicional condomínio de Anápolis

Foram vários os estragos que a forte chuva que caiu em Anápolis na tarde de domingo (11) provocou pela cidade, inclusive em condomínios residenciais.

Vídeo que circula nas redes sociais, por exemplo, mostra quando pedaços de uma parede do tradicional Conjunto Villa Verde começam a desmoronar.

As imagens teriam sido gravadas por moradores próximos, que ficaram com receio que, por causa da deterioração do lugar, algo pior pudesse acontecer.

Responsável pela Defesa Civil em Anápolis, o capitão Francisco Filho revelou ao Portal 6 que uma vistoria será realizada no local pra averiguar as condições do prédio e se a estrutura está ou não com algum tipo de comprometimento.

A expectativa é que, por segurança, todo esse trabalho seja realizado ainda durante esta segunda-feira (11).

Veja o vídeo: