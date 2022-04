Goiânia é uma das cidades que mais encareceram passagens aéreas no país

Uma má notícia para aqueles que querem pegar um voo para Goiânia. A capital de Goiás está entre os destinos que mais tiveram aumento de preço nas passagens aéreas em março.

Segundo um levantamento realizado pela empresa Kayak, especializada em viagens, a cidade é o 6º destino que mais encareceu os valores do bilhete entre os meses de fevereiro e março.

Sendo assim, o valor médio de uma passagem aérea para Goiânia passou a custar R$1.024, uma alta de 34% em relação ao mês anterior.

Esse mesmo índice também foi alcançado por Curitiba (PR), embora a média de preço esteja em R$ 905 na capital paranaense.

Liderando o ranking da Kayak, está Florianópolis (SC), com um acréscimo de 45%, seguida por Brasília (DF), com uma adição de 41% e os municípios de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), com aumento médio de 40% no custo pelo ticket.

Além disso, considerando apenas os locais listados pelo levantamento, a cidade goiana é a 11ª com a passagem mais cara entre os destinos brasileiros.