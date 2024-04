Desentendimento entre comerciantes vizinhos termina em tiros e morte na região da ‘robauto’, em Goiânia

Suspeito, que tem 27 anos e registro de caçador, teria buscado uma arma e atirado contra a vítima após uma discussão

Samuel Leão - 26 de abril de 2024

Leandro Bahia Carvalho foi morto a tiros após desentendimento, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Donos de duas lojas de peças automotivas de Goiânia tiveram um desentendimento, na tarde desta quinta-feira (25), e um deles – que possuía uma arma – disparou e matou o outro. O caso aconteceu na Vila Mauá, anexa à Vila Canaã – na região popularmente conhecida como ‘robauto’.

Por volta das 16h, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, se depararam com o homem, identificado como Leandro Bahia Carvalho, de 43 anos, gravemente ferido. Ele foi conduzido para o Cais do Bairro Goiá.

Apesar de ter sido levado para a unidade, a vítima não resistiu e veio a óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo, realizando os exames periciais devidos.

O suspeito de 27 anos, que também era comerciante, possuía registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e fugiu da cena do crime.

Após ouvir testemunhas e colher informações, a guarnição realizou diligências e localizou o jovem em uma chácara, situada na zona rural de Itaguari, a cerca de 100 km de Goiânia.

Ao ser interrogado, ele relatou que a briga teria sido motivada por um desacordo nos valores de serviços prestados.

Com ele, foi encontrada uma pistola de modelo Taurus PT 9mm, que continha apenas 4 munições. Dados os fatos, o jovem recebeu a ordem de prisão em flagrante e foi conduzido para uma delegacia.

Agora, ele deverá responder pelo homicídio. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).