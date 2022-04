Hospital de Anápolis abre processo seletivo com mais de 80 vagas

Foi aberto nesta segunda-feira (11), o período de inscrições de 83 vagas, incluindo cadastro de reserva, para trabalhar no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Os interessados devem seguir as orientações contidas no edital, podendo participar pessoas que tenham no mínimo 18 anos, sejam brasileiras ou naturalizadas e estejam com regularidade eleitoral e militar.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz), Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Serviços Gerais, Fisioterapeuta do Trabalho e Terapeuta Ocupacional.

Para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Farmácia é preciso ter o ensino médio completo.

Já as vagas de Fisioterapeuta do Trabalho e Terapeuta Ocupacional, é necessário que os profissionais tenham ensino superior completo.

Para Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar de Cozinha é necessário ter ensino fundamental.

Os salários variam entre R$ 875,21 e R$ 2.958,83 de acordo com a função exercida e a carga de trabalho.

As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição e vão até o dia 13 deste mês.

Mais informações estão no edital.