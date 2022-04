Cotec Anápolis abre turmas para quase 100 cursos de capacitação totalmente gratuitos

O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), campus de Anápolis, está oferecendo quase 100 cursos de capacitação totalmente gratuitos para a população.

As aulas serão ofertadas no formato online e presencial, no DAIA. Já a carga horária varia de 40h a 240h e os certificados de conclusão são todos emitidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

As vagas são para áreas como RH, segurança do trabalho, estética, educação, vendas, química, farmácia, mídia sociais, gestão, culinária, fotografia, entre outras.

Cada turma conta com cerca de 30 alunos, porém, assim que esse número é atingido, novos editais são abertos para que mais pessoas possam participar.

Os interessados precisam ter, no mínimo, 16 anos completos, além de ensino fundamental completo ou estar cursando o ensino médio.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de junho, por meio da plataforma online de seleção do órgão.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected], ou pelo telefone 3070- 9757.