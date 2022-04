Terminar um relacionamento é muito difícil para a grande maioria das pessoas. Isso porque, seja um namoro, casamento ou apenas um rolo, sempre há um envolvimento muito grande, em que entramos na vida de outra pessoa. Por isso, veja agora alguns sinais que revelam que você ainda mantém conexões com seu ex!

6 sinais que revelam que você ainda mantém conexões secretas com o ex:

1. Penso o tempo todo na pessoa

Vamos começar por esse sinal mais que óbvio. Afinal de contas, quando se pensa demais em uma pessoa, significa que não esquecemos ela. E podemos ir mais longe ainda, isso pode representar que você ainda tem pendências com esse fulano.

2. Coisas na rotina me lembram ele

Esse sinal é muito comum. Além disso, lembrar da pessoa não quer dizer necessariamente que você possui conexões secretas com o ex, pode apenas significar que aquela pessoa te marcou, mas já passou. Todavia, se isso for muito frequente, abra o olho!

3. Busco formas de falar com ele

Quando termina-se um relacionamento, um dos pontos principais é se afastar totalmente da pessoa, mas se você busca porquês para falar com seu ou sua ex, é sinal de que você ainda não se desconectou dessa pessoa.

4. Mantenho contato com a família

Ao lado desse último sinal citado, temos o anseio em manter contato com a família dessa pessoa. Isso implica diretamente em uma necessidade de manter uma conexão e contato com seu ex.

5. Fica stalkeando as redes sociais

Normalmente, muitos casais quando terminam, optam por excluir a pessoa das redes sociais. Mas se mesmo fazendo isso, você continua stalkeando seu ex, é mais um sinal de que você ainda está conectado com ela ou apenas quer saber sobre sua vida.

6. Frequenta os lugares que ia com a pessoa

Por último, se você ainda frequenta os mesmos lugares que ia quando vivia seu relacionamento, pode significar que você ainda está conectado a essa pessoa.

