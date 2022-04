Homem comete crimes de propósito só para ficar preso e o motivo viraliza: ‘último romântico’

Um homem, de 39 anos, quis iniciar a ‘vida no crime’ propositalmente e chegou a ser preso por duas vezes, em menos de 24h, por um único motivo: reencontrar o amor.

O sul-mato-grossense planejou entrar na mira da polícia na última segunda-feira (11), pois o parceiro havia sido preso também, anteriormente.

De acordo com o G1, o homem furtou uma bicicleta de uma mulher e permaneceu estático no local do crime até ser notado pela dona do veículo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ele foi encaminhado à delegacia. Acontece que, para o azar dele, as autoridades o liberaram logo em seguida.

Sem mais saídas, ele prefiriu apelar para o vandalismo e destruiu um vaso sanitário de uma praça pública. Novamente, o ‘ultimo romântico’ permaneceu na cena do crime até ser levado pelos agentes.

Na delegacia, o suspeito confessou que tudo o que mais desejava era encontrar o amor da vida dele na prisão.

De acordo com o delegado Gabriel Desterro, ele exclamava “me prende pelo amor de Deus, sem ele nada faz sentido!” e que ‘se fosse solto, iria matar alguém para ser preso e poder falar com um juiz’.