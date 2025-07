Novos começos vão marcar os próximos dias desses 3 signos

Mudanças, decisões e oportunidades inesperadas podem surgir como convites para sair do automático e abraçar uma nova fase

Gabriella Licia - 07 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Alan Retratos)

Alguns ciclos se encerram silenciosamente, enquanto outros chegam com a força de uma ventania, empurrando a vida para novos caminhos. E nos próximos dias, três signos em especial sentirão com mais intensidade a energia dos recomeços.

Mudanças, decisões e oportunidades inesperadas podem surgir como convites para sair do automático e abraçar uma nova fase, seja no amor, na carreira ou no campo pessoal.

A astrologia mostra que o momento é de movimento. Com aspectos que favorecem a renovação, esses signos serão chamados a se libertar do que não serve mais e a escrever novos capítulos da própria história.

Não é sobre sorte ou acaso: é sobre amadurecimento, coragem e alinhamento com o que realmente importa.

Se você faz parte dessa lista, prepare-se. É hora de deixar o passado no passado e abrir espaço para o novo.

Novos começos vão marcar os próximos dias desses 3 signos:

1. Câncer

A temporada canceriana ainda reverbera no céu, trazendo emoção à flor da pele, mas também força para recomeçar. Câncer entra em uma fase de virada emocional, com mais clareza sobre o que quer e precisa.

Mudanças em casa, na rotina ou até no trabalho podem surgir. O desafio será deixar o apego de lado e confiar no fluxo.

2. Virgem

Virgem está prestes a viver uma renovação mental e prática. Projetos antigos podem ganhar uma nova cara, enquanto ideias esquecidas voltam à tona com força total.

A energia favorece reorganizações, decisões importantes e novos acordos, seja pessoais ou profissionais. É um bom momento para se libertar da rigidez e dar um voto de confiança ao imprevisível.

3. Aquário

Os aquarianos sentirão uma vontade quase incontrolável de virar a página. Pode ser uma mudança de cidade, um novo amor, ou um projeto que surge do nada e muda tudo. O céu favorece atitudes ousadas e movimentos fora da zona de conforto. Confie na sua intuição e siga o impulso de recomeçar.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!