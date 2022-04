Mortes nas rodovias de Goiás tiveram aumento nos três primeiros meses de 2022

A Policia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (11), o balanço de acidentes nas estradas federais de Goiás, nos três primeiros meses de 2022.

Segundo os dados da corporação, o número de acidentes com vítimas fatais já é superior ao mesmo período do ano passado.

Apesar do aumento, os dados apresentados são parecidos com os de 2021. De janeiro a março deste ano, houveram um total de 508 acidentes. No ano passado, o número foi de 505.

Entre todas as ocorrências de 2022, houveram 51 mortes em 42 acidentes fatais. Em 2021, a quantidade de pessoas que morreram nas estradas goianas foi pouco menor, 50 pessoas em 38 acidentes.

Além de vitimas fatais, o número de feridos foi superior em 2022. Ao todo, 589 pessoas se feriram em quanto em 2021 o número foi de 552.

O equilíbrios das parciais demonstram que os motoristas que circulam pelas rodovias do estado ainda cometem imprudências no volante.

A PRF deixa o alerta para o feriado da Semana Santa, para que os condutores respeitem as leis de trânsito.