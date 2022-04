Nova York diz que homem que alugou van é suspeito de ataque ao metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – As autoridades policiais de Nova York confirmaram na manhã desta quarta-feira (13) que Frank James é considerado suspeito de ser o atirador de um ataque realizado na terça em uma estação do metrô da cidade. A ação deixou ao menos 23 feridos, sendo 10 baleados.

James teve a identidade divulgada em uma entrevista coletiva horas após o ataque, mas sendo classificado apenas de “pessoa de interesse”, não um suspeito direto. Sua possível conexão com a ação foi estabelecida por ele ter alugado uma van de mudança cuja chave foi encontrada na estação –o veículo estava a poucos quarteirões do local, mas vazio.

O prefeito de NY, Eric Adams, disse nesta quarta que James continua foragido, mas que acredita que a polícia logo prenderá o suspeito. Redes de TV chegaram a noticiar a prisão, informação negada pelo político. “Vamos capturar essa pessoa, levá-lo à Justiça e responsabilizá-lo por esse ato horrível”, afirmou à CNN.

Mais tarde, em outra entrevista, ele informou que as investigações iniciais apontam que James aparentemente agiu sozinho e não teria outros ataques planejados.

Segundo Adams, dos 23 feridos na ação 4 continuam hospitalizados –ele não deu detalhes sobre o estado de cada um.

O prefeito ainda buscou reforçar que o metrô de Nova York é um local seguro. “Eu estaria no metrô hoje, se não estivesse quarentenado [por causa da Covid]”, disse. O ataque desta terça se deu em meio a um cenário de crescente violência no sistema metroviário da cidade americana, o que já pressionava as autoridades locais por medidas que promovam a segurança pública.

Relatório divulgado pela Autoridade Metropolitana de Transportes (MTA, na sigla em inglês) em janeiro mostra que os assassinatos nesse ambiente cresceram 33% em 2021 em comparação com o ano anterior.