Santa Casa consegue arrecadação milionária e 10% do valor ajudará instituições de Anápolis

Nesta quarta-feira (13), o prefeito Roberto Naves (PP) assinou documento para repassar à Santa Casa de Anápolis uma verba de R$ 1.186.994,38.

O montante foi arrecadado pelo próprio hospital, que conseguiu, no ano passado, com auxílio do Hospital do Câncer de Barretos, fazer uma série de ajustes para ser capaz de receber recursos de renúncia fiscal de empresas brasileiras.

De acordo com o Padre Clayton Bergamo, que é diretor geral da Santa Casa, a quantia precisava passar pelo município, como intermediador, por se tratar de um recurso público.

“No final do ano fizemos um trabalho importante com empresas grandes, como Magazine Luiza e Heineken, e conseguimos recursos que agora serão destinados ao serviço materno infantil, sobretudo para ajudar a manter as UTIs neonatal e pediátrica”, disse.

Do valor total recebido, a expectativa é também de investir na maternidade em geral e na área da oncologia.

Através de acordo firmado com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a Santa Casa doou ainda 10% da arrecadação para apoiar instituições da cidade.