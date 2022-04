Frente fria que chegou em Goiás avança e trará temporal para várias cidades no feriado

Quem for pegar a estrada durante a Sexta-Feira da Paixão deve tomar muito cuidado. Isso porque a previsão do tempo prevê que várias cidades goianas devem receber um temporal durante os próximos dias.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), uma frente fria vinda do Sul do país poderá causar pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas por ventanias e raios.

As quedas d’água devem começar na sexta-feira (15) e se prolongar até o domingo (17).

As regiões Norte (onde ficam Crixás, Uruaçu), Oeste (Paraúna, Jussara) e no Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Formosa) devem registrar os maiores números do estado, com índices entre 30mm e 35mm.

Goiânia, por sua vez, deve ter chuvas fracas de até 10mm, com a temperatura variando entre 19ºC e 32ºC. Já em Anápolis, os termômetros não devem passar dos 28ºC durante o final de semana.

Temperaturas em queda

No sábado (16) e domingo (17), uma nova frente fria vinda do Polo Sul deve gerar temperaturas ainda mais baixas em Goiás.

Assim, o Sul Goiano (onde ficam Caldas Novas, Itumbiara, Piracanjuba) deve ter temperaturas mínimas na casa dos 18ºC, enquanto a região Sudoeste (Santa Helena, Jataí, Rio Verde) deve marcar 17ºC.

Além disso, o clima deve alternar entre o ensolarado e o nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.