Não existe no Brasil outra jantinha como a de Goiás. A nossa é a raiz!

Feijão tropeiro, arroz, mandioca cozida, vinagrete e um espetinho de acompanhamento. Combinação que forma a jantinha, prato que todo goiano conhece e aprecia.

Apesar de haver poucos registros históricos acerca de sua origem, sabe-se que foi em Goiás que ela se popularizou. E, além de restaurantes e bares, despertou o espírito empreendedor de muitas pessoas – movimentando a economia.

À noite, é praticamente impossível sair de casa e não encontrar um local vendendo jantinha. E que bom! A jantinha faz parte da nossa vida e é patrimônio cultural do nosso Estado.

Não existe no Brasil outra como a nossa e inclusive apresentei nesta semana um projeto de lei reconhecendo a jantinha como patrimônio cultural e imaterial de Goiás. Afinal, a nossa é a raiz!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.