PRF aponta os horários de maior fluxo estradas goianas durante o feriado

Às vésperas do feriado prolongado que tem início neste dia 14, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz orientações para manter a segurança de quem for pegar a estrada.

Em conversa com o Portal 6, o Inspetor Newton Morais, que coordena as ações de policiamento nas rodovias goianas, explicou que existe uma tendência de grande movimentação até às 20h desta quinta-feira (13).

“Pela tarde, as rodovias mais básicas, como a BR-153, GO-060, BR-364 no sudoeste goiano, ficam com um fluxo grande de veículos”.

“Já na sexta-feira (15), a expectativa é de muita movimentação pela manhã, entre às 09h e 12h. Só pelo horário do almoço que deve dar uma melhorada”, detalhou.

Para o retorno dos viajantes, o agente federal prevê que haverá um movimento altíssimo de veículos no domingo (17), especialmente entre 15h e 20h.

Tolerância zero

O inspetor Newton Morais ainda fez um alerta para os motoristas imprudentes que caírem na estrada durante o feriado.

“Haverá tolerância zero para embriaguez no volante, ultrapassagens ilegais, não utilizar cinto de segurança e manuseio de celular quando estiver na direção”.

Ele explicou também que a PRF já está com viaturas e agentes posicionados em pontos considerados estratégicos de Goiás para evitar infrações de trânsito e acidentes.

Sendo assim, estão na mira do policiamento os trechos próximos a Pirenópolis; entre Anápolis e Porangatu; a BR-050 entre Brasília e Catalão; entre Goiânia e Brasília; e entre São Simão e Mineiros.

“Se resolver viajar, tenha paciência e muita cautela. Lembrando que qualquer irregularidade que você perceber ao longo das rodovias, comunique a PRF, ligando no 191.