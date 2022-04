A vice-prefeita de Luziânia, Ana Lúcia de Sousa e Silva (União Brasil), denunciou no Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) que a logo da Prefeitura tem semelhanças com a suástica nazista.

O símbolo é utilizado em documentos oficiais do município. A vice-mandatária foi “surpreendida” com despachos enviados pelo secretário municipal de Administração, Elias Cavalcante de Rocha Junior.

Segundo ela, a ideologia nazista “vem se impregnando” na gestão municipal e que reproduz uma “concepção filosófica misógina e machista” de uma doutrina que prega que o lugar da mulher é “em casa”.

Por isso, Ana Lúcia solicita junto ao MPGO que a logomarca seja proibida de ser usada pela administração pública.

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (União Brasil), rebateu a vice-prefeita e explicou em entrevista ao portal Metrópoles que o símbolo é “indiscutivelmente” um quebra-cabeça.

“Repudiamos veementemente a tentativa da vice-prefeita de tentar imputar ao Governo Municipal qualquer ligação com o nazismo”, afirmou Diego em nota.

Confira a íntegra do documento:

“A Prefeitura Municipal de Luziânia, por meio da Secretaria Municipal de administração repudia veementemente a tentativa da vice-prefeita, Ana Lúcia Silva, de tentar imputar ao Governo Municipal qualquer ligação com o nazismo, ainda que em uma logomarca de uma secretaria.

Informa ainda que a referida figura é, indiscutivelmente, um quebra-cabeça, que representa o papel da Secretaria, que coordena e organiza a Administração Pública Municipal. Para comprovação da figura, basta tão somente uma pesquisa no Google com a palavra ‘quebra-cabeça figura’ que aparecerá a imagem (01) e não a (02).

(Divulgação/Prefeitura de Luziânia)

Ainda sobre a denúncia, a Secretaria de Administração ressalta a perseguição da vice-prefeita a atual gestão e se surpreende com a ignorância e desonestidade apresentada na mesma.