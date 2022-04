Durante podcast, humorista relembra situação constrangedora que viveu em Anápolis

O humorista Márcio Donato, um dos integrantes do grupo “4 amigos”, desabafou em uma entrevista sobre uma situação constrangedora que viveu em Anápolis.

Ao podcast “À Deriva”, na última quinta-feira (14), ele revelou que ao entrar no palco, como mestre de cerimônias, uma espectadora começou a gritar continuamente pelo nome do integrante mais conhecido do grupo, Thiago Ventura.

Desconfortável, Marcio interrompeu a apresentação e pediu que a produção acendesse as luzes do teatro para visualizar quem estava atrapalhando o show.

“Eu tive que parar, até a galera já tava incomodada. Eu falei ‘moça você só veio para ver o Thiago’, ela ‘só vim para ver o Thiago’. Gritei ‘quanto que é o ingresso? R$ 50?'”, contou.

“Eu fui até o camarim, abri minha carteira, sorte que eu tinha. Eu desci do palco e dei na mão dela e falei assim ‘por favor, saia do teatro, você me ofendeu, ofendeu o Dihh, ofendeu o Afonso”.

“Eu tenho certeza, que pelo o que eu conheço o Thiago, ele não vai querer uma pessoa dessas na plateia, sabendo que ela ofende os amigos dele”, continuou.

Segundo ele, nesse momento o público veio a baixo e a partir desse episódio ele deixou de ser visto como um “cara quietinho”.

Após alguns minutos, já sabendo da situação no palco, Thiago apareceu e reforçou que só se apresentaria quando a moça se retirasse.

“Aí desabou o teatro, aí as paredes tremeram. A galera falou, ‘ele ficou do lado do amigo dele, do lado do show, não ficou do lado do egoísmo’”, concluiu.