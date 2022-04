Misteriosamente, homem é encontrado morto na rua após vizinhos ouvirem gritos estranhos

Durante a madrugada desta sexta-feira (15), um morador do Jardim ABC, em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal, encontrou um homem morto na porta de casa após ouvir gritos estranhos na rua.

Conforme apurou o Portal 6, a testemunha contou aos policiais que quando estava dormindo, ouviu alguém gritar “não faz isso Emerson” e ao sair no portão para ver o que estava acontecendo viu o corpo caído na calçada.

O homem havia sido esfaqueado e estava sangrando muito. Por isso, o morador chamou a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não pode fazer nada além de atestar o óbito.

Ao chegarem na residência, os policiais isolaram o local e chamaram a Polícia Científica para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo.

Por estar com os documentos pessoais, os agentes conseguiram identificar a vítima e constatar que ela não tinha antecedentes criminais.

Devido aos relatos dos vizinhos e do próprio morador, a suspeita é de que o autor do crime se chame Emerson. A Polícia Civil está investigando o caso.