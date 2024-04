Câmera registrou momento exato de acidente que matou 8 pessoas em Goianápolis

Única sobrevivente foi encaminhada com vida ao HEANA e segue internada na UTI

Thiago Alonso - 08 de abril de 2024

Carros colidiram na GO-415. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que dois carros colidiram, na noite deste domingo (08), na GO-415, em um acidente que deixou oito vítimas fatais.

Conforme as imagens, o impacto ocorreu às 20h50, no km 30 da rodovia, que liga as cidades de Teresópolis de Goiás e Goianápolis.

No registro, é possível ver o momento em que o veículo da pista da esquerda perde o controle, troca de faixa e se choca com o outro, que vinha pela direita em alta velocidade.

Em um dos automóveis estavam seis ocupantes, no qual todos vieram a óbito, sendo Max Suel Dias, de 21 anos, Giliarde Alves Rodrigues, de 20, Claudio Delmondes Cavalcante, de 19, Richard Henrique Sousa, também de 19, Leandro Lopes da Costa e Bruno Ferreira dos Santos.

Já no outro carro, duas, de três pessoas faleceram, incluindo Guilherme Viana de Oliveira, de 27 anos, que dirigia um VW Voyage de cor prata. Karuliny Dorneles Nunes, de 32 anos, que também estava no mesmo veículo, teve o óbito confirmado no local do acidente.

Seis, das oito vítimas, foram veladas de forma coletiva em uma quadra poliesportiva de Teresópolis de Goiás.

A única sobrevivente do acidente, Luana Lopes Rodrigues Silva, está internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).