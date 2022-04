Sucesso em Anápolis, Elevatto prepara super show que promete agitar a cidade

Conhecida por marcar para sempre a vida dos apaixonados através da música, a Elevatto preparou uma surpresa incrível para aqueles que não estão de casamento marcado ou querem rever o trabalho da banda.

Pensou certo aqueles que imaginaram um show. Isso mesmo. A apresentação está marcada para acontecer no próximo dia 29 de abril, a partir das 20h, no O Butiquim, no Bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

E as reservas para acompanhar de perto a Elevatto foram iniciadas nesta sábado (15). Aqueles que desejam participar, porém, devem se apressar, pois elas estão quase se esgotando.

A mesa para duas pessoas tem o custo de apenas R$ 40. Já a mesa para quatro pessoas sairá por R$80. Interessados devem fazer a reserva pelo site do Sympla, disponível na bio do Instagram da @elevatto.music.

“Vamos ter um repertório bem selecionado de músicas que normalmente fazemos nos eventos particulares. Músicas bem animadas e dançantes. As pessoas podem depositar bastante expectativa, pois estamos empenhados em entregar um show com muita energia”, afirmou Thiago Phillipe, proprietário da Elevatto.

Esse será o segundo show aberto ao público da banda. O primeiro ocorreu em setembro de 2021, no Terra à Vista, e o sucesso foi tanto que os ingressos se esgotaram em apenas 30 minutos.

Agora, a ideia é tentar ainda abrir mais lugares para que mais pessoas possam assistir de perto a apresentação.

“Esse é um jeito de ter contato direto com o público, que sempre nos abraçou. É um meio para que a gente possa se aproximar mesmo daqueles que gostam e admiram nosso trabalho”, disse Thiago.