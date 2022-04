Aos 54 anos, catadora de reciclagens realiza o sonho de fazer aulas de dança: “acredite”

Aos 54 anos, a catadora de materiais recicláveis, Rose Madalena da Silva, conseguiu realizar o grande sonho de fazer uma aula de dança, em Mogi das Cruzes, cidade do interior de São Paulo.

Essa emocionante história pôde ocorrer porque Lucas Alfeu Barbosa, dono de um estúdio de dança, ao saber do desejo da mulher decidiu realizá-lo.

O proprietário registrou o momento em um vídeo comovente que foi publicado no perfil do Studio de Dança Alfeu Dance e vem emocionando a muitos nas redes sociais.

No post, o professor conta que Rose sempre passava na porta e o cumprimentava, parando por alguns instantes para assistir as aulas.

“Hoje estava no Studio e ela passou e disse que queria falar comigo, que se não fosse incomodar ela queria um dia entrar no Studio pra ver as aulas e que o sonho dela era dançar comigo”, explicou.

Sem pensar duas vezes, ele chamou a mulher para dançarem juntos e tímida, ela disse que estava suja, mas ele não aceitou a desculpa e a convenceu a entrar alegando que como estava trabalhando, ele também não estava limpo.

“Ela me agradeceu tanto, que eu ganhei meu dia”, completou.

Com o grande alcance do vídeo, uma vaquinha foi criada para poder ajudar a realizar ainda mais sonhos de Rose e principalmente, conseguir oferecer suporte como roupas e alimentos, já que com as fortes chuvas na cidade, ela acabou perdendo os pertences após ter tido a casa alagada.

Dançar não era o único desejo dela, agora ela sonha em poder visitar os filhos e conhecer os netos, em Pernambuco. Outro grande sonho é conseguir se libertar do alcoolismo e vencer o vício.