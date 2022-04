Cobrança de dívida e promessa de vingança resultam na execução de jovem de 29 anos

Um jovem, de 29 anos, foi executado durante a madrugada deste sábado (16), em uma praça de Cidade Ocidental, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que o crime ocorreu por volta de 00h e momentos antes do homicídio, a vítima havia recebido uma ligação perguntando se iria ao encontro marcado ou ia acabar se “acovardando”.

Logo após o crime ter ocorrido, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas já encontraram o jovem sem sinais vitais, podendo apenas atestar o óbito.

Uma testemunha do ocorrido se apresentou à Polícia Militar (PM) e contou tudo o que sabia sobre a morte dele.

Aos militares, foi informado que o rapaz atingido era traficante e que o mesmo teria tempos atrás agredido o suspeito do homicídio após cobrar uma possível dívida de drogas.

Perícia realizada na cena do crime identificou que o jovem foi atingido por uma arma de fogo com um disparo na altura do peito.

O Instituto Médico Legal (IML) cuidou da remoção do corpo. O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).