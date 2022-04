Mulher faz descoberta terrível após sofrer queda no trabalho e ser levada para o hospital

Um trágico acidente de trabalho fez com que Karen Beardmore, assistente de engenharia mecânica de 50 anos, descobrisse uma grave doença, em Derbyshire, no Reino Unido.

A descoberta ocorreu quando ela precisou realizar alguns exames no peito e costas logo após cair de uma escada de 02 metros de altura enquanto trabalhava.

Porém, os resultados foram um tanto assustadores, revelando que a mulher possui um câncer grave no pulmão que já está no estágio quatro, possuindo poucas chances de ser curada por estar tão avançado.

Tammy, de 27 anos, é filha de Karen e contou ao portal de notícias Metro Word News como tem sido duro o tratamento da mãe.

“Começou em novembro do ano passado. Quando ela fez os exames do peito e das costas. Eles descobriram que ela tinha câncer de pulmão de pequenas células”, afirmou.

“Desde então, ela passou por muita quimioterapia, 40 rodadas de radioterapia no peito e preventiva no crânio, todas com muitas complicações e efeitos colaterais. Geralmente tem sido muito, muito difícil”, completou.

A jovem ainda contou ao portal que o maior medo da mãe no início era de perder os cabelos, mas que no momento são várias as dificuldades que ela está tendo que enfrentar por conta da doença.

Com os altos custos do tratamento, os filhos da mulher tiveram a ideia de abrir uma vaquinha para poder ajudar e também arcar com todo o tratamento.