Vídeo: bombeiros de Anápolis resgatam mulheres que desapareceram em lago com motonáutica

Duas mulheres foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis após se perderem, nesta sexta-feira (15), no Lago Corumbá, IV, no município de Abadiânia.

De acordo com a corporação, elas haviam saído para um passeio pelo lago, já no final da tarde, em uma motonáutica, e não retornaram e nem fizeram qualquer contato com os familiares.

Preocupados, os parentes ligaram para a Central de Operações dos Bombeiros para pedir que uma busca fosse iniciada.

Assim que chegaram ao local, os militares iniciaram os trabalhos de imediato e em pouco tempo localizaram as vítimas, ainda na embarcação.

Muito abaladas, elas informaram que ficaram perdidas e não estavam conseguindo retornar para o condomínio em que estavam hospedadas com a família.

Os bombeiros então assumiram a direção da motonáutica e levaram as duas de volta e em segurança para terra firme.

Veja: