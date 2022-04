Conheça a luxuosa mansão de Naiara Azevedo em Goiânia

A ex-BBB 22 e cantora Naiara Azevedo vive em uma mansão luxuosa em um importante condomínio fechado de Goiânia e as fotos divulgadas pela sertaneja são de tirar o fôlego.

Com a saída do programa, as especulações sobre onde ela vivia aumentaram, apesar de Naiara já ter mostrado vários cômodos durante as lives realizadas no início da pandemia.

Inclusive, a música ‘Pegada que Desgrama’ da artista foi gravada na sala da residência onde mora.

Na mansão, a ex-BBB reservou três ambientes para utilizar como closet, onde guarda todas as roupas e figurinos, bolsas e sapatos. Além do mais, espelhos são o que não faltam na casa de luxo.

Na parte externa, uma piscina gigante é a atração do espaço. A cantora apostou em móveis aconchegantes e de cores neutras por todos os ambientes, onde vive apenas com as três cachorrinhas.

Veja

Naiara, apesar de ter sido a terceira eliminada da atual edição do programa, pôde sair com uma imagem bem mais positiva que a que havia entrado.

Ela foi alvo de muitas críticas por questões de posicionamentos políticos e ataques que a cantora realizava na internet.