Ansiedade está em alta na Câmara de Anápolis por causa de mais denúncias sobre funcionários fantasmas

Se existisse um medidor de ansiedade igual ao que afere radiação, certamente o aparelho apitaria alto ao se aproximar da Câmara Municipal de Anápolis.

Isso porque a semana começa por lá com a expectativa, por parte de vários vereadores, de que algo deve acontecer na Casa como resultado das investigações do Ministério Público nos últimos meses.

Já se sabe internamente que algumas denúncias de funcionários fantasmas foram feitas por parlamentares adversários, gerando uma bola de neve cujo o peso tem potencial de esmagar a própria Câmara.

Antes do feriado, um alto funcionário da Casa procurou uma vereadora para alertar que o MP sabe que um servidor do gabinete estava viajando mesmo sem estar de férias. O rapaz, que não é ingênuo, mostrou nos stories do Instagram onde estava e isso tende a ser usado como prova contra ele.

Essa, inclusive, é uma denúncia que ocorreu após os vereadores entrarem em acordo para que o fogo amigo acabasse entre eles.

Porém, esse nem de longe é o caso mais escandaloso existente na Câmara e o temor de que algo pior estoure lá dentro explica a tensão no ambiente.

Desanimada

Falando em tensão, existe no Progressistas o temor de que Thais Souza desista de ser candidata a deputada estadual. A vereadora da causa animal, que dobraria com o deputado federal Major Vitor Hugo, estaria se sentindo muito desanimada para encarar a disputa.

Vale acompanhar

Um recado foi dado à ala bolsonarista que entrou no PL goiano recentemente para que não batam de frente com a direção do partido no estado.

Se forem doidos, e muitos são, poderão ser expulsos e ficar de fora do pleito deste ano.

Na estrada

Após o fim da janela partidária, Gustavo Mendanha deve focar os atos da pré-campanha no interior do estado onde ainda é bastante desconhecido. Além de conversar com lideranças, o ex-prefeito de Aparecida deve, como fez na região do Araguaia, repercutir as queixas dessas populações.

Nota 10

Para o vereador Professor Marcos, que propôs que o transporte de crianças anapolinas com câncer ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, possa ser solicitado via Zap da Saúde.

Nota Zero

Para a política de controle da dengue em Goiânia. Se de fato ela existe, não está dando certo.