Diversos trechos da BR-153 ficarão interditados para manutenção, alerta Ecovias

A BR-153 passará por manutenção durante essa semana nos trechos que cortam as cidades de Pirenópolis, Uruaçu, Porangatu e São Luiz do Norte.

As obras têm início nesta segunda-feira (18) e se estendem até quarta-feira (20). As interdições serão realizadas nos dias que antecedem o feriado de Tiradentes, na quinta-feira (21).

De acordo com a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela via, a reforma será para pavimentar e consertar determinados trechos da BR nos estados de Goiás. As obras serão realizadas entre as 06h às 18h.

No estado, serão realizadas atividades de recuperação de pavimento entre os quilômetros 75 ao 03, em Porangatu. Nos quilômetros 200 ao 250, entre Uruaçu e São Luiz do Norte.

Pirenópolis também terá um trecho afetado pelas obras, do quilômetro 398 até o 408.

A Ecovias faz o alerta de que todas as atividades podem sofrer alterações de acordo com a necessidade operacional ou das condições climáticas.

A recomendação aos motoristas é para reduzirem a velocidade e ficarem atentos aos trechos próximo as obras.