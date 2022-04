Esta é a melhor maneira de tirar o cheiro de suor das roupas e pouca gente sabe

Em dias de muito calor, nosso corpo reage de uma forma não muito agradável: suando. E esse suor acaba virando um odor que impregna no ambiente e na nossa roupa. Por isso, aprenda hoje como tirar o cheiro de suor das roupas!

Se você achava que esse problema era impossível de solucionar, saiba que tem saída sim. O negócio é que o calor, as bactérias e resquícios de cosméticos em nosso corpo acabam favorecendo para o cheiro ficar grudado no tecido.

Afinal, como tirar o cheiro de suor das roupas?

Iremos listar aqui alguns truques para acabar com esse incômodo. O primeiro truque é a dupla imbatível: vinagre + bicarbonato de sódio. Para usar essa misturinha basta deixar a peça de molho minutos antes de lavar.

Outra coisa que você pode fazer é uma pré-lavagem com desinfetante. Assim, em um recipiente coloque 10 litros de água e meio copo de desinfetante, depois deixe a roupa de molho e lave normalmente.

Outra saída é usar vinagre de álcool branco. Assim, basta encher um balde ou tanque com água e adicionar meio copo de vinagre de álcool branco para cada cinco litros de água. Deixe as peças de molho na mistura por ao menos 30 minutos. Em seguida, é só lavar as roupas normalmente e conforme as instruções da etiqueta.

Aqui temos uma dica express para aquela peça que você vai usar no outro dia, mas está com odor. O truque é colocar vinagre de vinho branco em um borrifador, aplicar na roupa desejada e pendurar no cabide para secar em área ventilada.

Por último, há uma forma de erradicar esse problema para sempre e não dá muito trabalho. Para isso, sempre coloque algum produto bactericida ou fungicida junto ao sabão em pó na máquina de lavar.

