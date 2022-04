Goiás lidera a criação de empregos no Centro-Oeste do país

Um levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostrou que Goiás foi o estado do Centro-Oeste que mais gerou empregos de janeiro de 2019 até fevereiro de 2022.

Neste período, foram 170.647 novos empregos de carteira assinada. O melhor desempenho foi registrado no ano de 2021, com 110 mil vagas.

O ramo de serviços, indústria e concentraram mais da metade das vagas no estado. No total, estes setores criaram mais de 116 mil oportunidades.

Outros setores de destaque foram a construção civil e o setor agropecuário, que geraram um total de 32.500 vagas.

Com o desempenho, Goiás liderou com folga o ranking regional. O segundo lugar foi ocupado pelo Mato Grosso, com 119.457 oportunidades criadas.

O ranking foi completado pelos estados do Mato Grosso do Sul, com 67.161 e o Distrito Federal, em último, com 67.265.