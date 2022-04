Mais confortável e rápida que em um ônibus, as viagens por aplicativos caíram no gosto dos brasileiros. Mas e os segredos que os motoristas guardam, você sabe? Conheça agora!

6 segredos que os motoristas de aplicativo guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Regiões lotadas deixam a corrida mais cara

Se você estiver em uma festa, balada, feira, centro da cidade ou qualquer outro lugar movimentado, saiba que as corridas dali são mais caras. Por isso, muitos motoristas circulam pela área para faturar mais. A recomendação é andar um pouco para sair de perto da multidão e só assim solicitar a viagem.

2. Existem artifícios para agradar os passageiros

Oferecer balinha, água, temperatura do ar condicionado ou estação de rádio é muito comum para bajular os passageiros. Mas a verdade é que há motoristas que vão até longe demais, como colocar luzes de festa dentro do carro. Entenda que tudo isso é feito para garantir as cinco estrelas no final.

3. Os motoristas não vão perdoar se você vomitar no carro

Se depois de uma noitada regada de álcool, você acabar vomitando no carro, saiba que você não vai sair ileso dessa. Nesse caso, o motorista pode fotografar tudo e pedir uma indenização no aplicativo, assim cobra-se um valor do passageiro para voltar a integridade do carro.

4. Devolver itens perdidos pode valer a pena

Assim quando começou a circular os carros de aplicativo, não havia políticas para tratar de objetos perdidos no carro, assim ficava por conta do motorista. Mas hoje em dia, o motorista recebe o valor de uma nova viagem para levar o objeto de volta ao dono.

5. É sua obrigação ser um bom passageiro

Fazer o motorista esperar, procurar encrenca ou deixar o carro sujo podem ser pontos que diminuem sua avaliação na viagem. Por isso, se você achava que o único avaliado era o motorista, você estava bem enganado.

6. Todo carro precisa ter quatro portas e ar-condicionado

Por fim, saiba que um carro em boas condições são medidas básicas para ele trabalhar pelos aplicativos. Quatro portas e ar-condicionado, por exemplo, são necessários. Inclusive, nas categorias premium, os usuários vivem a experiência em carros sedã.

