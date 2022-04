A diabetes pode ser muito traiçoeira por ser aquela típica doença que se inicia de forma silenciosa e só começa apontar sinais alarmantes quando já se encontra nos estágios mais avançados.

No entanto, existem alguns pequenos alertas, poucos conhecidos, emitidos pelo corpo que podem apontar que você está doente e necessita de cuidados médicos.

É bom ressaltar que existem três tipos de diabetes: o tipo 1, tipo 2 e a gestacional, que pode ocorrer com pessoas grávidas.

Nos casos mais avançados, a doença pode acarretar uma infinidade de problemas como: retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabético, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e até mesmo, a morte.

Diante disso, fique atento com os sinais desta lista que o Portal 6 separou para você descobrir se este pode ser o seu caso.

6 sinais silenciosos de diabetes que você não deve ignorar:

1. Fome e sede em excesso

Em casos isolados, esses sintomas podem significar bastante coisa. Entretanto, ainda sim são sintomas clássicos da diabetes.

O descontrole da glicose, ocasionado na diabetes, gera o problema chamado cetoacidose diabética – responsável pela fome e sede excessiva.

Neste caso, é essencial a internação para a reposição necessária de insulina, além do início imediato do tratamento para a doença, com os medicamentos prescrito pelo endocrinologista.

2. Perda de peso em excesso

Com a ausência de insulina, a glicose fica impedida de adentrar nas células, que permitem ela realizar o ‘trabalho’ de fornecer energia.

Ou seja, o corpo começa a entender que é necessário buscar energia nas fontes estocadas, gastando as gordurinhas que estavam estocadas.

Portanto, se perceber perda de peso inusitada e em excesso, sem mudanças nos hábitos, fique em alerta!

3. Vontade de urinar frequentemente

Devido ao excesso de açúcar acumulado no sangue, o corpo naturalmente entende que será preciso expelir tudo para fora.

Os rins acabam sendo responsabilizados por este processo, resultando nas frequentes idas ao banheiro.

Caso perceba esse descontrole urinário, procure um médico imediatamente.

4. Dor ou fraqueza nas pernas

A neuropatia é uma doença desencadeada pela complicação da diabetes. Nela, há uma degeneração nos nervos, atingindo principalmente mãos, pernas e pés.

Esta condição pode agir também diminuindo a sensibilidade dos nervos. Mas o mais típico é causando o aparecimento de dor em várias partes do corpo.

5. Infecções constantes

A diabetes é uma doença capaz de desestabilizar todo o sistema imunológico, ou seja, a defesa do corpo acaba ficando mais fraca.

Se estiver notando infecções frequentes – urinárias, na pele, nos olhos e afins – ou até mesmo gripes virais resistentes, fique em alerta e procure um médico o quanto antes.

6. Problemas de visão

Quando os níveis de glicose no sangue aumentam, é comum que a mácula – área da retina responsável pela precisão da visão – fique mais inchada.

Com isso, ela dificulta que os olhos foquem em algum ponto específico. Ou seja, a visualização fica mais embaçada.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

