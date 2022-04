Esperando brinde especial, garotinho encontra lesma dentro do ovo de Páscoa

Na Páscoa, muitas crianças esperam ansiosas para ganhar o famoso ovo de chocolate com um brinde dentro. Porém, uma família ficou horrorizada com a “surpresa” que veio dentro do chocolate de um garotinho, na Inglaterra.

Assim que o ovo de Páscoa, da marca Cadbury, foi aberto, o filho de Sara Handley se deparou com o rastro gosmento de uma lesma, que estava morta no interior do chocolate.

Diante a situação, a mãe decidiu compartilhar o caso no Facebook para alertar outros pais. Rapidamente, a publicação viralizou e causou as mais diversas reações dos usuários da plataforma, que ficaram indignados e confusos com o ocorrido.

O estado de saúde da criança logo se tornou preocupação entre alguns dos que acompanharam o caso, mas o menino não chegou a comer nenhum pedaço do chocolate.

Mesmo com tamanha repercussão, o comentário de uma mulher no post chamou a atenção ao contestar a história que ali estava sendo contada por Sara.

“Uma lesma morta não é lustrosa por mais de alguns minutos. A lesma na fotografia foi quase certamente colocada lá minutos antes da imagem ser capturada”, contestou.

Pronunciamento da empresa

O relato chegou até o dono da fabricante do ovo de Páscoa, Cadbury, que lamentou o ocorrido.

“Lamentamos saber sobre esta experiência. A qualidade é de suma importância para nós e entraremos em contato com o cliente para que possamos realizar uma investigação completa e minuciosa”, disse o porta-voz da empresa.