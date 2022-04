Idoso tem sonho de montar o próprio negócio frustrado após perder dinheiro de empréstimo em ônibus da Urban

Um idoso, de 87 anos, perdeu uma bolsa com documentos pessoais e R$ 6 mil dentro de um ônibus do transporte coletivo, no bairro Industrial Munir Calixto, bairro do extremo Sul de Anápolis, nesta terça-feira (19).

O Portal 6 apurou que Bernadino Pereira Paiva havia acabado de retirar o valor em banco, fruto de um empréstimo, e estava voltando para casa.

Idoso tem o sonho de montar o próprio negócio destruído após perder o dinheiro que conseguiu em ônibus da Urban. Seu Bernardino pegou R$ 6 mil de empréstimo no banco e não conseguiu chegar com a quantia em casa porque perdeu a bolsinha com todo o montante. pic.twitter.com/OjrffYtRDw — Portal 6 (@portal6noticias) April 19, 2022

A neta do idoso, Luiza Eduarda, de 23 anos, disse à reportagem que horas depois a família encontrou a “pochete” com os documentos na Urban, mas, para tristeza de Seu Bernadino, o dinheiro não estava mais lá.

“Ele foi ao banco, pegou o dinheiro e colocou na pochete. Depois de comprar uns frangos, meu avô pegou o ônibus e colocou a mochila no pé. Aí, quando foi descer pegou as sacolas, mas esqueceu a pochete e só deu fé quando chegou em casa”, detalhou.

Segundo Luiza, o dinheiro seria usado para comprar um padrão de energia e as mercadorias que são as únicas coisas que faltam para o avô dela abrir um “barzinho”, que já está quase todo montado, na frente da residência.

A família do idoso pretende procurar a Polícia Civil para registrar o caso, mas já disponibilizou os telefones (62) 99155-1660 e (62) 99189-0753 para quem tiver informações sobre o paradeiro do dinheiro.