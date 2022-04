Você conhece a banda UK Session?

Das bandas mais badaladas do rock anapolino, a UK Session surgiu com o ideal de trazer para o Brasil a atmosfera marcante do movimento conhecido no Reino Unido como “Britpop”. O vocalista Teu Novaes, após um período morando na Europa, retornou em 2019 com o ideal de partilhar esse clima contagiante que paira pelas e ruas e pub’s da Irlanda e Inglaterra, países onde se apresentou cantando um repertório de bandas que marcaram a cena do rock britânico.

Essa aspiração foi compartilhada após o seu retorno da Europa com o guitarrista Jorge Takeda, o baixista Betinho e o baterista Cristiano Lage. Atualmente a banda e composta por Teu Novaes (Vocal e Violão), Cláudio Santillo (Guitarra), Gustavo Caixeta (Guitarra), Leandro Lage (Baixo) e Cristiano Lage (Bateria), contando sempre com a participação especial de Lucas Lanne (Vocal e Violão implodindo a platéia com Beatles na melhor versão).

O repertório da UK Session traz canções de bandas clássicas oriundas do Reino Unido, como Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones e outros grupos e artistas que inspiraram o mundo através da música. A banda tem lotado os bares de Anápolis levando muito rock britânico e encantando multidões. Vale a pena conferir!

Artigo escrito por Marcos Carvalho e David Bispo.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

