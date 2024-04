Coronel Adailton indica Coronel Luciano para cargo na Alego após escândalo dos colégios militares

Ele deve assumir a Secretaria de Assistência Militar cuja remuneração é de R$ 21.379,60

Pedro Hara - 10 de abril de 2024

À esquerda, Coronel Adailton junto com Coronel Luciano Guimarães. (Montagem/Portal 6)

Afastado do comando de ensino dos Colégios Militares da Polícia Militar após ter o nome envolvido em esquema que beneficiava empresas contratadas para realização de eventos em colégios militares, o coronel Luciano Souza Guimarães tende a ficar pouco tempo sem cargo público.

Ele deve assumir a Secretaria de Assistência Militar da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), após ser indicado pelo colega de farda e deputado estadual, Coronel Adailton (Solidariedade) – cujo nome também está presente no relatório da Superintendência de Inteligência Integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO).

Ao O Popular, o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), confirmou que Luciano será nomeado a pedido de Adailton – ‘quando afirmou que não tem conhecimento do caso e que conversaria com ambos antes de assinar o ato de nomeação.’ A remuneração da função, que tem cargo de diretoria, é de R$ 21.379,60.

Luciano foi exonerado do comando de ensino no último dia 03 e transferido para o Comando Regional de Águas Lindas por decreto do governador Ronaldo Caiado (UB). Entretanto, foi tornado sem efeito na terça-feira (09) ‘por não haver tomado posse’.

* Colaborou Karina Ribeiro