Quando a mulher está envolvida com algum homem, seja ficando ou vivendo um romance clichê há algumas coisas que elas não esperam passar. E algumas dessas coisas são mensagens do WhatsApp. Por isso, veja os tipos de mensagens do WhatsApp que nenhuma mulher gostaria de receber!

6 mensagens de WhatsApp que nenhuma mulher gostaria de receber de um homem:

1. Você não me faz falta

Vamos começar por essa mensagem que é um tanto quanto pesada e dolorida. Afinal, quem é que gostaria de ficar sabendo, por meio de uma mensagem, que seu amado não sente sua falta? Inclusive, essa frase pode até representar que a pessoa não serve para nada na vida do outro.

2. Não tenho mais interesse em você

Aqui vai mais uma mensagem pra lá de triste de se receber, ainda mais se você ainda gostar da pessoa. Por isso, caso não esteja mais interessado nela, avise pessoalmente! As mulheres não gostam de saber de algo tão sério pro um aplicativo.

3. Quer terminar nosso namoro

Esse tópico é destinado especialmente para os que namoram. Isso porque, nenhuma mulher quer saber sobre o fim do relacionamento por uma simples mensagem. Aliás, isso é uma forma de desdenhar toda a história do casal.

4. Você está estranha

Se tem algo no relacionamento que está te incomodando ou que você esteja estranhando, trate isso pessoalmente com sua amada. Jamais diga a uma mulher que ela está estranha por meio de uma mensagem, isso pode simbolizar que você está desinteressado em tratar do assunto.

5. Ouvi falar uma coisa sobre você

Seja você um amigo, namorado ou ficante, não diga que ficou sabendo de uma fofoca sobre sua amada para ela, ainda mais se ela for ansiosa. Isso pode deixá-la ansiosa e apreensiva sobre as proporções que essa suposta conversa atingiu.

6. Precisamos conversar

Por último, aqui temos mais uma mensagem que deixa elas ansiosas e pensativas. Se você tiver algo para tratar com sua mulher, seja objetivo ou ligue logo de uma vez, não faça apenas um anúncio.

