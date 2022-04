Deputado se defende após ser criticado por viagens para acompanhar o time do coração

Torcedor do Atlético Goianiense, o deputado estadual Henrique Arantes (MDB) tem acompanhado os jogos da equipe na Copa Sul-Americana, inclusive aqueles disputados em outros países da América do Sul.

Entretanto, a atitude do político tem gerado críticas. Na terça-feira (19), ele usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para se defender.

Segundo Henrique Arantes, as viagens são particulares e pagas do próprio bolso. Além disso, ele citou que possui essa responsabilidade por ser sócio, conselheiro e diretor do Dragão.

Durante a fala, ele afirmou que não irá aceitar as críticas que vem recebendo devido as viagens que realiza para acompanhar o time.

Na atual edição da Copa Sul Americana, o Atlético enfrentou o Defensa y Justicia, em Buenos Aires. Além da Argentina, o time irá viajar até o Chile, em Antofagasta e no Equador, em Quito.