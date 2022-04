Ingressos para o show do Guns N’ Roses em Goiânia já estão à venda

Quem é fã da banda Guns N’ Roses e aguardava para comprar os ingressos para o show em Goiânia, já pode comemorar e se apressar, pois as vendas tiveram início nesta quarta-feira (20).

Os valores variam entre R$ 200 a R$ 960. Caso a compra seja realizada de maneira virtual, os tíquetes podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão.

A meia-entrada está disponível para idosos, estudantes, professores, doadores de sangue e pessoas com deficiência (PCD’S). Há também a modalidade ingresso social, para fãs que doarem 1 kg de alimento não perecível.

Cada estudante pode comprar apenas uma meia. Porém, apesar da restrição, não haverá limitação de 40% da carga de bilhetes destinados à classe.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos virtualmente por meio da plataforma Eventim.

O show da turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” na Capital está marcado para acontecer no dia 11 de setembro, no Estádio Serra Dourada.